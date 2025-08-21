Экзамен на должность главы Верховного суда отменили из-за отсутствия кандидатов

Ни один кандидат не подал документы на пост председателя Верховного суда РФ

Квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда (ВС) России в высшей экзаменационной комиссии (ВККС) не состоялся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дополнительное заседание комиссии было назначено на 21 августа. Оно отменилось, так как ни один потенциальный кандидат не подал документов для участия.

Отмечается, что по закону лица, имеющие звание «почетный юрист», от квалификационного экзамена освобождаются.

ВККС открыла вакансию после смерти предыдущей главы ВС Ирины Подносовой. Главу Следкома Александра Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Прием откликов на должность проводят до 25 августа.

Полномочия председателя Верховного суда России Подносовой прекратили 28 июля. По закону «О статусе судей» кандидатам на этот пост предъявят ряд требований: высшее юридическое образование, внушительный стаж и возраст не моложе 35 лет, без судимостей и вида на жительство в других странах.