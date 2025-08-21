Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 21 августа 2025Силовые структуры

Экзамен на должность главы Верховного суда отменили из-за отсутствия кандидатов

Ни один кандидат не подал документы на пост председателя Верховного суда РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда (ВС) России в высшей экзаменационной комиссии (ВККС) не состоялся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дополнительное заседание комиссии было назначено на 21 августа. Оно отменилось, так как ни один потенциальный кандидат не подал документов для участия.

Отмечается, что по закону лица, имеющие звание «почетный юрист», от квалификационного экзамена освобождаются.

ВККС открыла вакансию после смерти предыдущей главы ВС Ирины Подносовой. Главу Следкома Александра Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Прием откликов на должность проводят до 25 августа.

Полномочия председателя Верховного суда России Подносовой прекратили 28 июля. По закону «О статусе судей» кандидатам на этот пост предъявят ряд требований: высшее юридическое образование, внушительный стаж и возраст не моложе 35 лет, без судимостей и вида на жительство в других странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В Европе увидели тревожный сигнал в словах Вэнса об Украине

    Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

    Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

    Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

    ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

    В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

    На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

    Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

    42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости