Политик Дагделен заявила, что европейцы затрудняют достижение мира на Украине

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что лидеры европейских стран умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Дагделен обвинила европейцев в подрыве урегулирования на Украине посредством выдвижения новых требований. Она назвала переломным моментом попытку США дать шанс дипломатии. «Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры все новыми требованиями», — отметила политик.

Специалист добавила, что в переговоры следует более активно включиться странам Глобального Юга.« Нельзя вести переговоры так, будто за последние 20 лет мир не изменился фундаментально», — возмутилась Дагделен.

Ранее в США допустили согласование основ сделки до встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.