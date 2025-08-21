Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 21 августа 2025Мир

Европейских политиков обвинили в подрыве урегулирования на Украине

Политик Дагделен заявила, что европейцы затрудняют достижение мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что лидеры европейских стран умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Дагделен обвинила европейцев в подрыве урегулирования на Украине посредством выдвижения новых требований. Она назвала переломным моментом попытку США дать шанс дипломатии. «Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры все новыми требованиями», — отметила политик.

Материалы по теме:
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
«Они будут лебезить перед Трампом»О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025

Специалист добавила, что в переговоры следует более активно включиться странам Глобального Юга.« Нельзя вести переговоры так, будто за последние 20 лет мир не изменился фундаментально», — возмутилась Дагделен.

Ранее в США допустили согласование основ сделки до встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости