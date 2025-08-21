Вице-президент США Вэнс: Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом не ожидали, что он свяжется по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после переговоров в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Как рассказал Вэнс, что они находились в восточном крыле Белого дома, и Трамп заявил: «Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет».

«И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?". А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас"», — заявил вице-президент.

Ранее Вэнс поделился своими впечатлениями от телефонных разговоров с Путиным. Вэнс подчеркнул, что не встречался с Путиным лично, но не раз говорил с ним по телефону. По его мнению, российский президент более мягкий в общении, чем можно было ожидать. Кроме того, его характеризует осторожность.

15 августа на Аляске прошла первая за шесть лет очная встреча Трампа и Путина. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.