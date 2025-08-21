Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

Вэнс назвал Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился своими впечатлениями от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс подчеркнул, что не встречался с Путиным лично, но не раз говорил с ним по телефону. По его мнению, российский президент более мягкий в общении, чем можно было ожидать. Кроме того, его характеризует осторожность.

Американский вице-президент также назвал Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России.

«И я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа], заключается в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», — заключил Вэнс.

15 августа на Аляске прошла первая за шесть лет очная встреча Трампа и Путина. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

