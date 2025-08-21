Лавров: Заявления о защите Украиной европейских ценностей — явка с повинной

Заявления представителей Европейского союза (ЕС) о защите Украиной «европейскиих ценностей» являются признанием реальной сути этих ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«И когда [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и прочие деятели в Брюсселе заявляют с пафосом о том, что надо Украину поддерживать до конца, потому что Украина защищает европейские ценности, ну вот, пожалуйста: это явка с повинной, с признанием того, что на самом деле эти "европейские ценности" из себя представляют», — отметил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия надеется на провал заговора Европы по подрыву итогов саммита на Аляске. «Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится», — сказал он.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что европейские лидеры, выступающие за продолжение конфликта, могут и в этот раз предпринять попытки сорвать мирный процесс, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.