Лидер крупнейшей и влиятельной ОПГ Турции вылетел из Сочи

Волк: Из РФ выслали троих опасных преступников, разыскиваемых в Турции

В Сочи задержали троих опасных преступников, разыскиваемых в Турции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граждан Турции на российским курорте выявили сотрудники ФСБ и НЦБ Интерпола МВД России при участии Росгвардии. Среди них — лидер крупнейшей и влиятельной организованной преступной группировки (ОПГ), который обвиняется на родине в незаконном обороте наркотиков и оружия, а также избиениях.

Его соотечественник разыскивается турецкими властями за вооруженное нападение на членов другой группировки в кафе Стамбула. В результате перестрелки один из бандитов получил летальное ранение, пострадало несколько посетителей.

По вине третьего турка под воду ушла лодка с 15 мигрантами. Он взял с них деньги за вывоз морским путем из Турции, однако иностранцев с детьми посадили в маленькое судно, не рассчитанное на большое количество пассажиров. Десять человек, в том числе восемь детей, не смогли спастись.

В аэропорту Сочи российские силовики передали задержанных своим турецким коллегам. В МВД России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны, как граждан Турции сопровождают сотрудники правоохранительных органов обеих стран. Они вылетели на родину самолетом Beechcraft King Air МВД Турции.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей россиянина депортировали из Камбоджи.