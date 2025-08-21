Мир
10:01, 21 августа 2025

Маска захотели засудить за мошенничество

Bloomberg: Маска захотели засудить за розыгрыш призов на выборах 2024 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Жительница американского штата Аризона захотела засудить миллиардера Илона Маска за розыгрыш призов на выборах 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Федеральный судья заявил, что женщина из Аризоны может продолжать утверждать, что никогда бы не подписала петицию Маска "Комитет политических действий Америки" и не передала бы свои личные данные, если бы знала, что у нее нет шансов на победу», — пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, будущие победители были тщательно отобраны еще до объявления конкурса.

В июне 2023 года 61-летнему Джону Кэрнсу попалось в интернете видео, в котором Илон Маск рекламировал новую платформу для выгодных вложений. Мужчина не понял, что видео создали мошенники, и потерял 3250 фунтов стерлингов (390 тысяч рублей).

