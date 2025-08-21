Маска захотели засудить за мошенничество

Bloomberg: Маска захотели засудить за розыгрыш призов на выборах 2024 года

Жительница американского штата Аризона захотела засудить миллиардера Илона Маска за розыгрыш призов на выборах 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Федеральный судья заявил, что женщина из Аризоны может продолжать утверждать, что никогда бы не подписала петицию Маска "Комитет политических действий Америки" и не передала бы свои личные данные, если бы знала, что у нее нет шансов на победу», — пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, будущие победители были тщательно отобраны еще до объявления конкурса.

