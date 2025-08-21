Экономика
Международные резервы России выросли

ЦБ: Международные резервы России выросли до $686,5 млрд к 15 августа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

К 15 августа 2025 года международные резервы России увеличились и достигли 686,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, к концу первой недели августа международные резервы РФ оценивались в 686,4 миллиарда долларов. Таким образом, за семь дней показатель вырос примерно на 100 миллионов долларов, следует из статистических данных регулятора.

К международным резервам относятся средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото. Пикового роста российские запасы достигли в конце июля, когда их совокупный размер увеличился до 695,5 миллиарда долларов.

После этого наметился спад. К началу августа международные резервы РФ сократились на 19,1 миллиарда долларов и опустились до отметки в 676,4 миллиарда. Значение оказалось минимальным более чем за два месяца, а объемы резервов откатились к значениям, фиксировавшимся в середине мая. ЦБ объяснял подобную динамику результатами «отрицательной переоценки». Таким образом, после резкого спада в конце июля положительная динамика сохраняется вторую неделю кряду.

