Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 7 августа 2025Экономика

Международные резервы России резко упали

ЦБ: Международные резервы России снизились на $19,1 млрд к началу августа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

К началу августа 2025 года международные резервы России сократились до 676,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За последнюю неделю июля объем российских резервов сократился в общей сложности на 19,1 миллиарда долларов, или на 2,7 процента, уточнили в регуляторе. Для сравнения, по состоянию на 25 июля, золотовалютные запасы РФ оценивались в 695,5 миллиарда долларов, что оказалось историческим максимумом.

В ЦБ связали резкое сокращение международных резервов (высоколиквидных иностранных активов, находящихся в распоряжении правительства и регулятора) РФ с «отрицательной переоценкой». Структура подобного рода запасов состоит из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

В начале 2025 года показатель колебался в пределах 600-620 миллиардов долларов. После этого объемы международных резервов России стали расти и с 23 мая стабильно находились не ниже 678,5 миллиарда долларов. Таким образом, достигнутый к началу августа результат оказался минимальным более чем за два месяца, объемы откатились к значениям, фиксировавшимся в середине мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

    Любовь к кофе довела доцента ведущего морского университета России до суда

    В России объяснили необходимость школьной формы

    Вассерман назвал ошибкой отсутствие жены

    Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

    В России связали тренировки ВВС США с Рамзаном Кадыровым

    Беременная россиянка заподозрила подругу в связи со своим мужем и подожгла ее в машине

    Изувечивший россиянку сосед отрезал ей грудь и зашил рот

    Штатам дали совет по урегулированию конфликта на Украине

    Список самых несексуальных знаменитых женщин удивил публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости