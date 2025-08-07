Международные резервы России резко упали

ЦБ: Международные резервы России снизились на $19,1 млрд к началу августа

К началу августа 2025 года международные резервы России сократились до 676,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За последнюю неделю июля объем российских резервов сократился в общей сложности на 19,1 миллиарда долларов, или на 2,7 процента, уточнили в регуляторе. Для сравнения, по состоянию на 25 июля, золотовалютные запасы РФ оценивались в 695,5 миллиарда долларов, что оказалось историческим максимумом.

В ЦБ связали резкое сокращение международных резервов (высоколиквидных иностранных активов, находящихся в распоряжении правительства и регулятора) РФ с «отрицательной переоценкой». Структура подобного рода запасов состоит из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

В начале 2025 года показатель колебался в пределах 600-620 миллиардов долларов. После этого объемы международных резервов России стали расти и с 23 мая стабильно находились не ниже 678,5 миллиарда долларов. Таким образом, достигнутый к началу августа результат оказался минимальным более чем за два месяца, объемы откатились к значениям, фиксировавшимся в середине мая.