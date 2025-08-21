Мир
17:29, 21 августа 2025Мир

Польша выразила протест посольству России

МИД Польши выразил протест России из-за падения беспилотника на востоке страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство иностранных дел Польши выразило протест посольству России из-за падения беспилотника на востоке страны. Об этом дипведомство сообщило в соцсети X.

В публикации отмечается, что нота протеста была направлена в российское посольство в связи с падением и взрывом БПЛА в населенном пункте Осины, произошедшим в ночь на 20 августа.

«Мы считаем это преднамеренной провокацией, частью гибридной войны и очередным актом враждебности по отношению к Республике Польша», — сказано в сообщении польского МИД.

О падении и взрыве неопознанного объекта на востоке Польши стало известно утром 20 августа. Сообщалось, что в результате инцидента в нескольких домах были выбиты стекла. Вскоре выяснилось, что речь идет о падении военного беспилотника.

