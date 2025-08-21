Россия
Мигрантов предложили тестировать на знание биографий вторых половинок в России

В Госдуме предложили тестировать мигрантов на знание биографий вторых половинок
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме предложили тестировать мигрантов на знание биографий вторых половинок в России. С такой инициативой выступила депутат нижней палаты парламента Яна Лантратова, о других возможных мерах она рассказала в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что опрос иностранцев о привычках избранников поможет сократить число фиктивных браков ради получения гражданства.

Кроме того, Лантратова полагает, что представителям уполномоченных органов следует навещать супругов. Таким образом, по ее задумке, удастся выяснить, обустраивают ли они вместе жилплощадь.

«Нужно ввести подтверждение супругами заключения брака с целью создания семьи путем предоставления в соответствующие органы общих фотографий, банковских выписок, договора аренды жилья, свидетельств о рождении детей и других документов, подтверждающих ведение совместного хозяйства», — написала депутат.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт ее дома.

