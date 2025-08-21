Москвичи оставили «сюрприз» оставляющему пакеты с мусором у лифта соседу

Москвичи захламили порог квартиры соседа, оставляющего пакеты с мусором у лифта

Жильцы дома на юго-западе Москвы оставили «сюрприз» соседу, который регулярно оставлял пакеты с мусором у лифта. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на Остафьевском шоссе в Новой Москве. По информации источника, жители вычислили человека, бросающего мусорные пакеты у лифта, и решили захламить порог его квартиры. На снимке, сделанном автором «работы», можно увидеть рваные пакеты, втулки от салфеток и туалетной бумаги, бутылки, пластиковые контейнеры, а также пищевые отходы.

Ранее стало известно, что жительница Ноябрьска завела около 20 кошек в квартире и превратила подъезд дома в свалку, вызвав гнев соседей. По словам последних, женщина утверждает, что складирует просроченные продукты, чтобы кормить ими своих питомцев.