Россия
13:48, 21 августа 2025Россия

Москвичи поели шаурмы и подхватили сальмонеллез

Двое москвичей подхватили сальмонеллез после употребления готовой продукции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве двое граждан подхватили сальмонеллез после употребления готовой продукции изготовителя «Кейтеринг технолоджи». Шаурму этого же поставщика можно найти во «Вкусвилле». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям издания, горожане ели готовые продукты и отравились. Они подали жалобу в Роспотребнадзор. Сейчас специалисты начали устанавливать, где именно пострадавшие приобрели эти блюда.

Представители надзорного ведомства отправились на производство «Кейтеринг технолоджи», где отобрали пробу «Шаурмы классической». Лабораторные исследования выявили нарушения. На предприятии также были найдены просроченные продукты, а в технических помещениях царила антисанитария.

Компанию привлекли к административной ответственности и закрыли на 60 дней. Решение суда в силу пока не вступило.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в салатах из торговой сети «Магнит» обнаружили кишечную палочку.

