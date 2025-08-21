Мужчин предупредили о малоизвестной причине проблем с эрекцией

Жара может негативно влиять на потенцию, предупредил уролог Питер Фотинос. Малоизвестную причину проблем с эрекцией он назвал HuffPost.

Врач указал, что температура воздуха напрямую не воздействует на мужское сексуальное здоровье, но может спровоцировать обострение имеющихся симптомов. «Если вы не можете уснуть из-за жары, уровень тестостерона падает, что негативно сказывается на энергии и либидо», — пояснил он.

Еще одной вероятной причиной эректильной дисфункции специалист назвал обезвоживание. По его словам, при недостатке жидкости уменьшается объем циркулирующей крови, из-за чего снижается ее приток к гениталиям.

Фотинос отметил, что обычно эрекция восстанавливается, если пить достаточно воды и высыпаться. Если же проблемы с потенцией сохраняются на протяжении длительного времени, он посоветовал обратиться к врачу, так как этот симптом может указывать на скрытые болезни сосудов.

