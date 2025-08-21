Россия
13:51, 21 августа 2025

На российской АЭС опровергли отключение энергоблока из-за атаки БПЛА

Нововоронежская АЭС опровергла отключение энергоблока из-за атаки БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Информация о том, что энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) отключился из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом сообщил директор электростанции Владимир Поваров, его слова приводятся в Telegram-канале «Росэнергоатома».

«По состоянию на 11:30 (мск) устранен дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора. Сейчас турбина находится на холостом ходу», — сообщил директор, добавив, что блок уже готовится к включению в сеть.

ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 21 августа, над регионом сбили семь беспилотников. Из-за повреждения объекта энергетики несколько сел остались без света, падение беспилотника также привело к задержке 19 пассажирских поездов.

Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций в СССР. Она находится в 3,5 километра от города Нововоронеж и состоит из семи энергоблоков.

