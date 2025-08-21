Бывший СССР
На Украине заявили о нежелании повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях

Ермак заявил о нежелании Украины повторять ошибку Будапешта в гарантиях Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не хочет повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях безопасности Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ермак сообщил о разговоре с советниками по нацбезопасности европейских стран и подтвердил, что они следуют «приоритетам, которые определили лидеры».

«Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним "ошибку Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок», — подчеркнул он.

Глава офиса Зеленского добавил, что Украина Украина «готова к любому формату разговора» об урегулировании конфликта. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты и Европу.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европы не знают, какие гарантии безопасности готов предоставить Украине Трамп. Европейские политики будут стремиться прояснить заявления Трампа о гарантиях безопасности Киеву в рамках любого соглашения о прекращении конфликта.

