На Западе рассказали о нежелании миллиона украинских беженцев возвращаться на родину

Fitch: Беженцы с Украины, работающие в Польше, вряд ли вернутся на родину
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Беженцы с Украины, работающие в Польше, вряд ли вернутся на родину даже после окончания конфликта. Об этом сообщило рейтинговое агентство Fitch, передает Reuters.

Всего с февраля 2022 года в эту страну уехало около миллиона человек. Как отметил аналитик Fitch по Польше Милан Трайкович, украинцы хорошо интегрировались в польский рынок труда.

«Так что даже если завтра будет достигнуто прекращение огня, мы действительно не ожидаем возвращения такого большого числа украинских беженцев в Украину», — рассказал западный эксперт.

По его словам, большинство этих людей останутся в Польше и будут способствовать развитию рынка и росту ВВП. Польская экономика является одной из самых быстрорастущих в Европе.

Ранее стало известно, что Польша изучает возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

