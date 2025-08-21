Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Названа возможная причина решения Трампа временно отойти от переговоров по Украине

Политолог Калачев: Трамп мог отойти от украинского конфликта из-за разочарования
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп может быть несколько разочарован ходом урегулирования украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он не исключил, что это могло стать причиной отказа американского лидера от организации встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Встреча Путина и Зеленского изначально казалась фантастикой. Еще могу себе представить встречу на троих, где Путин, Зеленский и Трамп как арбитр. Но вдвоем — нет, — считает политолог. — Не может быть встречи, пока продолжается летнее наступление российских войск. Она может стать актуальна, только когда станет ясен его итог».

Калачев предположил, что Трамп может испытывать разочарование сложившейся ситуацией, где урегулирование происходит не так быстро, как он предполагал.

«Возможно, Трамп просто недопонял Путина. А, как сказал Путин, разочарование — следствие завышенных ожиданий. Трамп предполагал сделку. А сделка — это не капитуляция, а компромисс. Да, одна сторона может получить чуть больше, другая — меньше, но это точно не окончательное поражение одной из сторон», — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен временно отойти от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что глава Белого дома предпринял такой шаг, чтобы дать возможность президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу.

