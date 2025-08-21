Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 21 августа 2025Экономика

Названо время появления схемы московского метро на арабском

Заммэра Москвы Ликсутов: Схема метро на арабском появится к концу 2026 года
Мария Черкасова

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Схема московского метро на арабском языке будет доступна на сенсорных экранах во всех поездах к концу 2026 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

В феврале текущего года в московском метрополитене уже появилась схема на арабском языке. При ее создании специалисты тщательно подбирали перевод названий станций, чтобы арабские туристы могли легко ориентироваться. Схемой уже воспользовались более семи тысяч человек — ее можно взять на более чем 30 стойках «Живое общение» или скачать с Единого транспортного портала.

Материалы по теме:
«Соединило нас метро». Сотрудники столичного метро о профессиональном выборе и о жизни на земле
«Соединило нас метро».Сотрудники столичного метро о профессиональном выборе и о жизни на земле
16 мая 2021
По расписанию Чем сегодня знаменито Московское метро
По расписаниюЧем сегодня знаменито Московское метро
29 июня 2021

До конца 2025 года планируется дополнительно внедрить эту схему в мобильное приложение «Метро Москвы», а к концу 2026 года она появится на сенсорных экранах во всех составах метро, рассказал Ликсутов на международном транспортном саммите.

Он также рассказал, что в центре Москвы на остановках общественного транспорта появились плакаты с приветствиями на русском и арабском языках. Баннеры будут размещены до окончания саммита «Россия — арабский мир», который пройдет 14-15 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что для арабской версии использовался комбинированный метод перевода. Некоторые станции переводили по смыслу, а другие при помощи транслитерации. Так, «Деловой центр» звучит на арабском как «Марказ Аамаль», а «Кузнецкий мост» — как «Кузницки муст».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

    Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

    В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

    В столице региона России взорвалась автозаправка

    Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

    Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

    Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

    В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

    Ким Чен Ын принял северокорейских ветеранов битвы за Курскую область

    Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости