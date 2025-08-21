Названо время появления схемы московского метро на арабском

Заммэра Москвы Ликсутов: Схема метро на арабском появится к концу 2026 года

Схема московского метро на арабском языке будет доступна на сенсорных экранах во всех поездах к концу 2026 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

В феврале текущего года в московском метрополитене уже появилась схема на арабском языке. При ее создании специалисты тщательно подбирали перевод названий станций, чтобы арабские туристы могли легко ориентироваться. Схемой уже воспользовались более семи тысяч человек — ее можно взять на более чем 30 стойках «Живое общение» или скачать с Единого транспортного портала.

До конца 2025 года планируется дополнительно внедрить эту схему в мобильное приложение «Метро Москвы», а к концу 2026 года она появится на сенсорных экранах во всех составах метро, рассказал Ликсутов на международном транспортном саммите.

Он также рассказал, что в центре Москвы на остановках общественного транспорта появились плакаты с приветствиями на русском и арабском языках. Баннеры будут размещены до окончания саммита «Россия — арабский мир», который пройдет 14-15 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что для арабской версии использовался комбинированный метод перевода. Некоторые станции переводили по смыслу, а другие при помощи транслитерации. Так, «Деловой центр» звучит на арабском как «Марказ Аамаль», а «Кузнецкий мост» — как «Кузницки муст».