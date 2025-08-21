Забота о себе
02:00, 21 августа 2025Забота о себе

Необходимость одного этапа подготовки к анальному сексу опровергли

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Существует мнение, будто перед анальным сексом необходимо всегда делать клизму, однако это не так, заявил проктолог Ландвернер Лусена. Необходимость этого этапа подготовки к такому виду интимной близости он опроверг в беседе с изданием Metropoles.

Как пояснил Лусена, для своевременного опорожнения кишечника необходимо употреблять большое количество клетчатки. Для этого в рационе должны в достаточном количестве присутствовать овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того, по словам врача, важно пить много жидкости и регулярно заниматься физическими упражнениями.

При соблюдении этих рекомендаций клизма для подготовки к анальному сексу не потребуется — достаточно опорожнить кишечник за один-два часа до близости, уверяет Лусена.

Ранее врач Вера Сережина предупредила об опасности секса летом. По ее словам, в жару повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

