Необходимость одного этапа подготовки к анальному сексу опровергли

Существует мнение, будто перед анальным сексом необходимо всегда делать клизму, однако это не так, заявил проктолог Ландвернер Лусена. Необходимость этого этапа подготовки к такому виду интимной близости он опроверг в беседе с изданием Metropoles.

Как пояснил Лусена, для своевременного опорожнения кишечника необходимо употреблять большое количество клетчатки. Для этого в рационе должны в достаточном количестве присутствовать овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того, по словам врача, важно пить много жидкости и регулярно заниматься физическими упражнениями.

При соблюдении этих рекомендаций клизма для подготовки к анальному сексу не потребуется — достаточно опорожнить кишечник за один-два часа до близости, уверяет Лусена.

