08:00, 21 августа 2025Из жизни

Новая порномодель превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров

Фото: @lilyphillip_s

Модель OnlyFans Лили Филлипс превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров. Об этом сообщает The Tab.

По подсчетам издания, число половых партнеров Лили Филлипс перевалило за две тысячи. В начале года оно оценивалось в 500-1000 человек, однако в июле порномодель устроила секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов.

Бонни Блю устраивала подобный секс-марафон еще в январе. После него она заявила, что количество ее половых партнеров приближается к двум тысячам, что меньше, чем у Лили Филлипс.

Ранее Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По ее словам, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.

