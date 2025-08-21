Наука и техника
ОАК передала ВС России очередную партию Су-35С

ОАК передала ВС России очередную партию Су-35С
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Вооруженным силам (ВС) России очередную партию истребителей Су-35С. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставка выполнена в рамках гособоронзаказа. Истребители предназначены для задач специальной военной операции и охраны границы. «Самолет позволяет выполнять все задачи, поставленные перед нашей авиацией, начиная от прикрытия авиационной техники и до прикрытия наземных объектов», — сказал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

По словам исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко, Су-35С благодаря своим характеристикам и вооружению является «одним из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире».

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что в текущем году практически по всей номенклатуре военной продукции ожидается рост производства.

Ранее «Ростех» сообщил, что Су-35С со своей «длинной рукой» не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с Су-34.

