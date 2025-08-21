Стало известно об успешном рейде Российской армии в тыл ВСУ

Марочко: ВС РФ совершили успешный рейд в тыл ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России совершили успешный рейд в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, целью операции было выявление огневых точек украинской армии и мест скопления вооружения и военной техники. Эксперт отмечает, что в результате рейда были получены ценные данные, которые будут использованы при дальнейшем установлении контроля над Купянском.

«Проведя успешную операцию и выполнив поставленные задачи в районах железнодорожных станций Купянск-Южный и Заосколье, российские разведчики, не будучи обнаруженными, без потерь вернулись обратно», — подытожил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что Российские бойцы, обойдя укрепрайон ВСУ, зашли в населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Уточняется, что часть подразделений армии Украины пыталась сбежать, но были остановлена заградотрядами.