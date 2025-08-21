Силовые структуры
15:45, 21 августа 2025Силовые структуры

Оскорбивший участников СВО москвич навлек на себя проверки

Москвичу, оскорблявшему участников СВО, грозит уголовное дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве 20-летнему жителю грозит уголовное дело после того, как он оскорбил участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Во время мониторинга сети сотрудники прокуратуры выявили публикацию, в которой молодой человек негативно оценивал проведение СВО и допустил резкие высказывания в адрес ее участников. Личность автора установили, а материалы проверки направили в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Молодому человеку могут вменить статью 282 («Возбуждение ненависти и вражды») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину за призывы к экстремизму.

