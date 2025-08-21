Популярная актриса кардинально сменила имидж

Популярная американская актриса Кеке Палмер сделала короткую стрижку

Популярная американская актриса и певица Кеке Палмер кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В преддверии 32-летия артистка решила отстричь длинные рыжие локоны и сделать короткую стрижку пикси. На размещенном снимке знаменитость предстала в джинсах с заниженной талией, укороченном топе с принтом и куртке с мехом.

При этом она продемонстрировала рельефный пресс. Образ Палмер завершили очки с прозрачными линзами и кремовая сумка.

Ранее в августе самая красивая женщина в мире также сменила имидж. Папарацци запечатлели 28-летнюю американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид с волосами оттенка блонд.