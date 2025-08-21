Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 21 августа 2025Мир

Посол указал на поспешность Дании в расследовании по «Северным потокам»

Барбин: Арест подозреваемого по «Северным потокам» говорит о поспешности Дании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Задержание подозреваемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» говорит о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления. Об этом телеканалу TV2 заявил посол РФ в стране Владимир Барбин, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

По его словам, главной целью Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов, раскрыв организаторов, спонсоров и исполнителей диверсии. Дипломат напомнил, что виновность устанавливает суд. Однако вместо того, чтобы провести объективное расследование, указал Барбин, Дания создала благодатную почву для спекуляций.

20 августа итальянские полицейские задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Бросившего вызов Чимаеву бывшего чемпиона UFC отстранили от боев

    В США скончался «самый милый судья в мире»

    Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

    Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

    Посол указал на поспешность Дании в расследовании по «Северным потокам»

    В России отреагировали на предложение Гетца пригласить страну в НАТО

    Популярная блогерша раскрыла способ заработка на квартиру в Москве

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости