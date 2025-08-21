Барбин: Арест подозреваемого по «Северным потокам» говорит о поспешности Дании

Задержание подозреваемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» говорит о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления. Об этом телеканалу TV2 заявил посол РФ в стране Владимир Барбин, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

По его словам, главной целью Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов, раскрыв организаторов, спонсоров и исполнителей диверсии. Дипломат напомнил, что виновность устанавливает суд. Однако вместо того, чтобы провести объективное расследование, указал Барбин, Дания создала благодатную почву для спекуляций.

20 августа итальянские полицейские задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции.