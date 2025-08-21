Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 21 августа 2025Бывший СССР

Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Главу Узбекистана Мирзиеева предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

В Узбекистане захотели номинировать на Нобелевскую премию мира лидера страны Шавката Мирзиеева. Такое предложение выдвинула Альфия Мусина, глава Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков (UzBev), на ежегодном открытом диалоге президента с предпринимателями. Трансляция доступна на YouTube-канале «Узбекистан-24».

«Будь моя воля, я бы выдвинула вас на Нобелевскую премию мира», — сказала она.

Мусина также поблагодарила президента за внимательность к бизнесу в последние годы.

Ранее Мирзиеев анонсировал подписание документа с Европейским союзом (ЕС). Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с объединением будет подписано в ближайшие месяцы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости