Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

В Узбекистане захотели номинировать на Нобелевскую премию мира лидера страны Шавката Мирзиеева. Такое предложение выдвинула Альфия Мусина, глава Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков (UzBev), на ежегодном открытом диалоге президента с предпринимателями. Трансляция доступна на YouTube-канале «Узбекистан-24».

«Будь моя воля, я бы выдвинула вас на Нобелевскую премию мира», — сказала она.

Мусина также поблагодарила президента за внимательность к бизнесу в последние годы.

Ранее Мирзиеев анонсировал подписание документа с Европейским союзом (ЕС). Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с объединением будет подписано в ближайшие месяцы.