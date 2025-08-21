Россия
Путин распорядился урегулировать сложности с командировками врачей в зону СВО

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился урегулировать сложности с командировками врачей в зону проведения специальной военной операции (СВО). Глава государства призвал правительство изучить возможности, как допускать медиков на передовую без заключения контракта о военной службе, это следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.

В прошлом Путина проинформировали о том, что врачей обязуют подписывать долгосрочные контракты для работы в военных госпиталях вблизи линии боевого соприкосновения.

Как следует из одного из пунктов, глава государства предложил членам правительства рассмотреть варианты, при которых желающим отправиться на спецоперацию медиков не нужно будет заключать договор.

До этого сообщалось, что Путин дал поручение о помощи вернувшимся с СВО россиянам в поиске работы.

