14:38, 21 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала три загадочные шифровки после долгого молчания

Радиостанция УВБ-76 передала слова олуховка, крипокаюк и аморализм
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 после долгого молчания передала три новых сообщения. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

21 августа в 12:10 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала первое сообщение: слово «олуховка». В 13:05 и 13:35 последовали еще две загадочные шифровки: «крипокаюк» и «аморализм». Ни одно из этих слов не встречалось в прежних передачах УВБ-76.

НЖТИ 93469 ОЛУХОВКА 8753 4946

НЖТИ 82272 КРИПОКАЮК 8182 5213

НЖТИ 79959 АМОРАЛИЗМ 3457 1926

В последний раз станция вещала 14 августа. Тогда были переданы слова «марель» и «стокотон», которые уже упоминались в передачах УВБ-76 13 января 2022 года. В понедельник, 11 августа, УВБ-76 передала в эфир шесть закодированных сигналов, полностью совпадающих с передачами 6-10 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

