«Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала слова микротрон и нутобуеф

Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

21 августа в 16:06 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «нутобуеф». В 17:17 за ним последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «микротрон».

Сообщение со словом «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В другом сообщении, переданном в тот день, фигурировало слово «нутобьеф», лишь одной буквой отличающееся от слова «нутобуеф».

Прошлая передача УВБ-76, произошедшая семь дней назад, повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые шифровки, неизвестна.

Три других сообщения, которые звучали на УВБ-76 21 августа, в прежних передачах не встречались. В 12:10 станция передала слово «олуховка», в 13:05 — слово «крипокаюк», и ровно через полчаса, в 13:35 — слово «аморализм»

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.