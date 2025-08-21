Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:36, 21 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала слова микротрон и нутобуеф
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

21 августа в 16:06 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «нутобуеф». В 17:17 за ним последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «микротрон».

Сообщение со словом «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В другом сообщении, переданном в тот день, фигурировало слово «нутобьеф», лишь одной буквой отличающееся от слова «нутобуеф».

Прошлая передача УВБ-76, произошедшая семь дней назад, повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые шифровки, неизвестна.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

Три других сообщения, которые звучали на УВБ-76 21 августа, в прежних передачах не встречались. В 12:10 станция передала слово «олуховка», в 13:05 — слово «крипокаюк», и ровно через полчаса, в 13:35 — слово «аморализм»

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости