Раскрыт гонорар школьников за совершение теракта в российском регионе

Три школьника из Подмосковья получили 350 долларов за поджог на железной дороге

Три восьмиклассника из Подольска Московской области получили в общей сумме 350 долларов за поджог оборудования на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Деньги были зачислены на карты подростков. За это они подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и повредили комплексную трансформаторную подстанцию. Причастность к преступлению подростков подтверждается видео в их телефонах — происходящее они снимали на камеру для отчета.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты подростков настаивают на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества.

