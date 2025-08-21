Мир
Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

ANSA: Задержанный в Италии за подрыв «Северного потока» украинец был на отдыхе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

Украинец, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», находился там на отдыхе с семьей. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьей», — сказано в сообщении.

Задержание произошло в коммуне Сан-Клементе в провинции Римини. После ареста мужчину доставили в тюрьму, где он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи для исполнения европейского ордера.

Ранее стало известно, что итальянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Им оказался 49-летний гражданин Украины Сергей К.

