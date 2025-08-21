Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 20 августа 2025Бывший СССР

Родственники пропавших украинских солдат назвали командование ВСУ предателями

ТАСС: Родные пропавших украинских солдат сочли командование ВСУ предателями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Родственники пропавших без вести солдат, проходивших службу в 158-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) написали коллективное письмо, в котором обвиняют командование украинской армии в предательстве и требуют привлечь его к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады. При этом сама бригада сформирована только недавно. Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности», — рассказал представитель силовых структур. Отмечается, что письмо было направлено в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как отметил собеседник агентства, это письмо вряд ли окажет какое-либо воздействие на Зеленского, однако ГБР, вероятно, примет его во внимание.

Ранее Киев отказался признавать потери ВСУ в 1,7 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    «Самый большой придурок на свете». Вышел второй сезон «Миротворца». Почему возвращение сериала ждал весь мир?

    Сразу три российских аэропорта ограничили работу

    Всех министров Германии призвали экономить

    В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

    На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

    Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

    В Киеве прогремели взрывы

    В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

    Москвичам пообещали возвращение летней погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости