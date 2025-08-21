Родственники пропавших без вести солдат, проходивших службу в 158-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) написали коллективное письмо, в котором обвиняют командование украинской армии в предательстве и требуют привлечь его к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады. При этом сама бригада сформирована только недавно. Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности», — рассказал представитель силовых структур. Отмечается, что письмо было направлено в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Как отметил собеседник агентства, это письмо вряд ли окажет какое-либо воздействие на Зеленского, однако ГБР, вероятно, примет его во внимание.
Ранее Киев отказался признавать потери ВСУ в 1,7 миллиона человек.