Интернет и СМИ
10:12, 22 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыты планы россиян на осень

«Одноклассники»: 56 % россиян положительно воспринимают осень
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

«Одноклассники», Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK) провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, как они относятся к осени. Результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что большинство (56 процентов) положительно воспринимают осень. Еще 44 процента опрошенных относятся к осени нейтрально или негативно. С приходом этого времени года только 11 процентов респондентов не испытывают изменений в самочувствии и настроении. Между тем 55 процентов испытывают легкую грусть или ностальгию, 27 процентов становятся спокойнее, 16 процентов ощущают упадок сил и настроения, 15 процентов жалуются на усталость и снижение энергии, 12 процентов, наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11 процентов испытывают радость.

Кроме того, выяснилось, что почти половина россиян (47 процентов) не готовятся к осеннему сезону. Те же, кто готовится, в частности, строят планы на хобби и творчество (15 процентов), а также планируют поездки, мероприятия и встречи. 14 процентов обновляют гардероб и аксессуары, а также прописывают цели и задачи на осень. Еще 11 процентов ищут рецепты сезонных блюд.

Для укрепления иммунитета перед холодами 46 процентов респондентов увеличивают потребление овощей и фруктов, 36 процентов проводят больше времени на свежем воздухе. Также россияне принимают витамины, занимаются спортом и стараются больше отдыхать.

Что касается осенних увлечений, большинство предпочитают прогулки (28 процентов), просмотр фильмов или сериалов (27 процентов), чтение (20 процентов), кулинарию (12 процентов). На осенних выходных респонденты чаще всего занимаются домашними делами (43 процента) гуляют или смотрят фильмы.

Также оказалось, что с приходом осени россияне чаще всего выбирают новостные (40 процентов) и развлекательные форматы (37 процентов) контента.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запустили уникальный совместный проект.

