Россиянин привез из Дубая подарки жене и нарвался на миллионный штраф

Таможенники в Грозном обнаружили под стельками обуви россиянина кольца и браслет
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянин привез из Дубая драгоценности и нарвался на миллионный штраф. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники в аэропорту Грозного (Чечня) при помощи ручного металлодетектора обнаружили под стельками обуви путешественника два золотых кольца и браслет общей стоимостью полмиллиона рублей. В ФТС отметили, что таким способом пассажир надеялся скрыть незадекларированные ювелирные изделия и избежать уплаты пошлин. Он признался, что вез украшения в подарок жене.

Экспертиза показала, что драгоценности были новыми, их изготовили из золота 750 пробы. Ювелирные изделия у мужчины изъяли. В отношении него возбудили дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа от половины до трехкратного размера стоимости товаров.

Ранее другой россиянин привез из Турции часы Rolex стоимостью 6,4 миллиона рублей и оказался под угрозой тюрьмы. 37-летнего соотечественника задержали в зеленом коридоре в аэропорту Дагестана.

