Россиянин рассказал о встрече с осьминогом

Водолаз из Владивостока назвал впечатляющими встречи с осьминогами

Сотрудник водолазного отдела Приморского океанариума, водолаз 2-го класса Сергей Труболыс, известный своими уникальными подводными съемками, рассказал о встрече с осьминогом. Его словам приводит «КП Дальний Восток».

Труболыс рассказал, что изучал повадки осьминогов, чтобы лучше с ними взаимодействовать. Он отметил, что у них очень высокий интеллект, и общаться с ними всегда интересно. «Хотя они не проявляют агрессии, их поведение может быть непредсказуемым. Мечтаю заснять на камеру момент, когда осьминог берет пищу прямо из рук», — рассказал водолаз.

Встречи с осьминогами под водой всегда впечатляют, особенно из-за их кажущихся гигантскими размеров. Он объяснил, что такой эффект создается из-за способности головоногих моллюсков скручиваться и увеличительного действия воды.

Ранее сообщалось, что Труболысу довелось побывать на пиршестве крабов на Дальнем Востоке. Он опубликовал видео со множеством крабов, которые накидываются на мясо гребешка и поедают его. Также видно, как ракообразные беспощадно делят эту добычу, раздирая ее на части своими клешнями.