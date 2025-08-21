Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

76-летняя жительница Нижнего Новгорода лишилась квартиры из-за мошенников

Пенсионерка из Нижнего Новгорода поверила мошенникам и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе УМВД по региону.

76-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, где рассказала, что ей на протяжении двух месяцев звонили лжесотрудники телекоммуникационной компании, военной прокуратуры и полиции. «Под предлогом отмены сомнительной операции и декларирования денежных средств, звонившие убедили пенсионерку продать свою двухкомнатную квартиру в Московском районе города», — сказано в сообщении. Деньги, полученные со сделки, потерпевшая положила в черный пакет и отдала неизвестному мужчине. Общую сумму нанесенного ей ущерба оценили в 5,2 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты начали переводить россиян в поддельные боты для оплаты счетов ЖКХ. В тексте гражданам, как правило, угрожают отключением воды и электричества либо крупными штрафами за не переданные вовремя показания счетчиков.