17:10, 21 августа 2025Забота о себе

Россиянкам указали на ошибки в уходе за волосами

Трихолог Ткачев: Маски для волос не стоит применять во время принятия душа
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Неправильное использование масок для волос приводит к тому, что они не приносят желаемого эффекта, заявил трихолог, кандидат медицинских наук, разработчик натуральной профессиональной продукции для волос брендов ECOTRIATRIA и TORMESIS Владислав Ткачев. На основные ошибки в уходе он указал россиянкам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач призвал не применять маски непосредственно при принятии душа. «В это время волосы слишком влажные, что затрудняет проникновение состава в их структуру. Маски лучше наносить на вымытые, слегка подсушенные полотенцем волосы», — объяснил он. Однако, если в основе маски кокосовое, миндальное, аргановое или касторовое масла, ее стоит использовать на сухих волосах.

Также во избежание спутывания волос Ткачев рекомендовал тщательно их расчесать перед нанесением средств для интенсивного увлажнения. Саму маску нужно равномерно распределять по длине волос, отступив от кожи головы на 5-10 сантиметров. «При попадании на корни и кожу головы компоненты маски могут образовывать пленку в устьях волосяных фолликулов. Это приводит к закупорке желез и нарушению оттока сального секрета», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Смывать средство надо теплой, но не горячей водой и в качестве заключительного этапа можно ополоснуть волосы прохладной водой — это уплотнит их чешуйки и придаст им дополнительный блеск, продолжил он. При этом рекомендацию применять кондиционер сразу же после маски врач назвал сомнительной, поскольку зачастую их состав практически идентичен.

Ранее кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали мужчинам три суперпродукта против облысения. По их словам, в борьбе с выпадением волос помогают сухие водоросли спирулина, гусиная печень и растительное масло.

