18:22, 21 августа 2025

Российская школьница связала себя и уселась в кусты с одной целью

В Калининграде 11-летняя девочка инсценировала свое похищение из мести сестре
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

В Калининграде прохожие нашли на улице девочку, которая сообщила, что ее похитили, и попросила о помощи. Об этом «Клопсу» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел 19 августа в Московском районе города. На место были вызваны полиция и врачи. Ребенка осмотрели, никаких повреждений на теле не обнаружили. Позже девочка созналась, что инсценировала свое похищение, чтобы отомстить старшей сестре.

После ссоры с ней школьница ушла из дома выносить мусор, спряталась в кустах и связала себе ноги и руки пакетом. Просидев некоторое время в ожидании, что родные бросятся ее искать, она вышла из укрытия. Там девочку застали прохожие, которым она рассказала выдуманную историю, чтобы привлечь внимание.

Школьница живет с мамой, отчимом и 20-летней сестрой. Семья, по данным полиции, благополучная, на учете в ПДН и органах опеки не состоит.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов инсценировали расправу над 20-летней девушкой, чтобы задержать заказчика преступления.

