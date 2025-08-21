Российская школьница связала себя и уселась в кусты с одной целью

В Калининграде 11-летняя девочка инсценировала свое похищение из мести сестре

В Калининграде прохожие нашли на улице девочку, которая сообщила, что ее похитили, и попросила о помощи. Об этом «Клопсу» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел 19 августа в Московском районе города. На место были вызваны полиция и врачи. Ребенка осмотрели, никаких повреждений на теле не обнаружили. Позже девочка созналась, что инсценировала свое похищение, чтобы отомстить старшей сестре.

После ссоры с ней школьница ушла из дома выносить мусор, спряталась в кустах и связала себе ноги и руки пакетом. Просидев некоторое время в ожидании, что родные бросятся ее искать, она вышла из укрытия. Там девочку застали прохожие, которым она рассказала выдуманную историю, чтобы привлечь внимание.

Школьница живет с мамой, отчимом и 20-летней сестрой. Семья, по данным полиции, благополучная, на учете в ПДН и органах опеки не состоит.

