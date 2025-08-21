Россия
15:18, 21 августа 2025Россия

Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

Минобороны России: ВКС применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 по ВСУ в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска сбросили на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 и ФАБ-500 весом в полтонны. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, в ходе разведки в районе Константиновки Донецкой народной республики были обнаружены пункт временной дислокации и склад беспилотников ВСУ. Еще одну временную базу противника выявили в районе населенного пункта Гремяч в Черниговской области.

В результате командование приняло решение о применении авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России фугасных бомб по украинским объектам. Авиаудары уничтожили все назначенные цели, что подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее в сети появились кадры сброса ФАБ-3000 на бойцов ВСУ, предпринявших попытку наступления на Теткино Курской области. На кадрах видно мощный взрыв и расходящуюся от него ударную волну.

ЖЗЛ
    Все новости