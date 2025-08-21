Бывший СССР
Российские войска уничтожили в Харьковской области сына Чикатило

Shot: ВС РФ уничтожили в Харьковской области сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе ракетной атаки в Харьковской области уничтожили сына маньяка Андрея Чикатило Юрия, воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сын Андрея Чикатило пошел воевать против России в самом начале специальной военной операции, а 8 месяцев назад пропал без вести. На тот момент Чикатило-младший был в составе артиллерийского подразделения ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что подразделение мужчины попало под ракетные удары под Харьковом.

Об исчезновении сына Чикатило стало известно в апреле. Тогда также сообщалось, что мужчина мог попасть под массированный удар в Харьковской области.

