Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 21 августа 2025Россия

Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

У Теткино штурмовая группа ВСУ попыталась пересечь российскую границу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Группа штурмовиков Вооруженых сил Украины (ВСУ) из батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) пыталась прорвать границу Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В районе Теткино враг силами штурмовой группы 24 ошб "Айдар" предпринял безуспешную попытку пересечь российскую границу. В результате огневого поражения попытка сорвана», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Там подчеркивается, что украинские штурмовики понесли потери, после чего отошли на исходные позиции. Других данных о ситуации там не привели.

Днем ранее, 20 августа, в России сообщили об ударе ВСУ истребителями F-16 по Курской области. Пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

    СК возбудил дело после нападения треш-блогера на девушку в российском регионе

    ВСУ предрекли новые проблемы с наступлением осени

    Забывший 17 лет жизни мужчина никому не стал об этом рассказывать

    Переход россиян на безалкогольное вино и пиво объяснили

    Поставки в Россию вина из страны НАТО оказались рекордными

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости