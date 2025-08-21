Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

У Теткино штурмовая группа ВСУ попыталась пересечь российскую границу

Группа штурмовиков Вооруженых сил Украины (ВСУ) из батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) пыталась прорвать границу Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В районе Теткино враг силами штурмовой группы 24 ошб "Айдар" предпринял безуспешную попытку пересечь российскую границу. В результате огневого поражения попытка сорвана», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что украинские штурмовики понесли потери, после чего отошли на исходные позиции. Других данных о ситуации там не привели.

Днем ранее, 20 августа, в России сообщили об ударе ВСУ истребителями F-16 по Курской области. Пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.