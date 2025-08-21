Скат напал на россиянина и оставил ему рваные кровоточащие раны

В Приморье скат оставил мужчине рваные раны

В Приморье мужчина стал жертвой ската во время купания в бухте Прогулочной. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья | Владивостока».

Купальщик столкнулся со скатом, когда погрузился под воду с маской и ластами. По словам мужчины, это произошло на глубине трех метров примерно в 20 метрах от берега. Он хотел рассмотреть ската поближе и попытался его схватить. Животное не далось в руки человеку и напало на него, ранив шипом на хвосте.

Мужчина не почувствовал боли и не сразу осознал серьезность травм. Только на берегу он понял, что скат оставил ему глубокие рваные раны и чуть не повредил крупные кровеносные сосуды на руке.

Жена оказала мужчине первую помощь и довезла до больницы в Находке. Она опасалась, что скат может быть ядовит, но ее мужу повезло: врачи не обнаружили в его ранах следов яда. Сейчас пострадавший восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что в Австралии из руки пожилой женщины вытащили 16-сантиметровый шип, который вонзил в нее скат. «Это было мучительно, но при этом ощущения были, как от укуса собаки», — рассказала о пережитом она.

