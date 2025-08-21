Стало известно о попытках ВСУ избежать попадания в мешок под Красноармейском

РИА: ВСУ отступают под Красноармейском в попытках избежать попадания в мешок

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно отступают под Красноармейском (украинское название — Покровск) в попытках избежать попадания в огневой мешок. Об опасениях украинских военных РИА Новости стало известно из сообщения источника в силовых структурах.

«ВСУ понимают свою ситуацию, постоянно откатываясь на перегруппировку, чтобы не попасть в локальный "мешок". При этом регулярно стараясь контратаковать [российские войска]», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он добавил, что украинские военные часто оказываются не готовы к контактному бою, пытаясь перевести противостояние на уровень беспилотников.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Киев отказался признавать такие потери.