Стало известно о создании в России комиссий по защите чести и достоинства учителей

В России появятся комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Об этом стало известно из заявления главы министерства просвещения Сергея Кравцова, передает РИА Новости.

По мнению министра, появление специального органа позволит разработать новые инструменты для реальной защиты учителей от физического и психологического насилия, а также решать сложные конфликты.

Он уточнил, что работа ведется совместно с правительством и Государственной Думой. Кроме того, при министерстве будет создан совет по обеспечению интересов учителей, его возглавит непосредственно Кравцов.

«Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — обозначил он.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в некоторых российских школах в пилотном режиме введут оценки за поведение.