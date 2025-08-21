Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 21 августа 2025Россия

Стало известно о создании в России комиссий по защите чести и достоинства учителей

Кравцов: В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SviatlanaLaza / Shutterstock / Fotodom

В России появятся комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Об этом стало известно из заявления главы министерства просвещения Сергея Кравцова, передает РИА Новости.

По мнению министра, появление специального органа позволит разработать новые инструменты для реальной защиты учителей от физического и психологического насилия, а также решать сложные конфликты.

Он уточнил, что работа ведется совместно с правительством и Государственной Думой. Кроме того, при министерстве будет создан совет по обеспечению интересов учителей, его возглавит непосредственно Кравцов.

«Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — обозначил он.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в некоторых российских школах в пилотном режиме введут оценки за поведение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости