Трамп назвал последствия «криворукости» Байдена

Трамп: Украина не смогла дать отпор из-за криворукости Байдена

Украина не смогла дать отпор России в конфликте из-за некомпетентности бывшего американского лидера Джо Байдена. С таким заявлением на своей странице в соцсети Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.

«Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? Независимо от этого, это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!» — написал нынешний хозяин Белого дома.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп, в отличие от своего предшественника Байдена, не собирается поддерживать Украину и выпрашивать у Конгресса финансовую помощь для Киева.