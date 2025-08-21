В Британии предложили Европе рычаг давления на Трампа

Economist: Европа может надавить на Трампа, выдвинув его на Нобелевскую премию

Европа могла бы выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, чтобы надавить на него в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет британское издание The Economist.

Как отмечается в статье, это поможет европейским политикам расположить к себе американского лидера. При этом автор подчеркивает, что повлиять на норвежский Нобелевский комитет вряд ли удастся.

Ранее стало известно, что Трамп неоднократно звонил экс-генсеку НАТО и нынешнему министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу и спрашивал про вручение ему же Нобелевской премии.

Представители семи стран уже поддержали выдвижение главы США на Нобелевскую премию мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.