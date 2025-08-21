Путешествия
Туристы устроили оргию в Геленджике рядом с детской комнатой и попали на видео

Алина Черненко

Группа туристов устроила оргию на пляже в Геленджике и попала на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Геленджик. Происшествия».

Уточняется, что инцидент произошел поздно вечером в среду, 20 августа, в селе Архипо-Осиповка. На размещенных в сети кадрах молодые люди совершают непристойные телодвижения на лежаках, не стесняясь окружающих. В описании к ролику указано, что пляж находится рядом детской комнатой.

«Естественно, рядом и дети, и их родители, которые, кстати, ничего не предпринимали, и работники детской комнаты, и остальные мирно наблюдающие», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что героев скандального видео начала разыскивать полиция. Правоохранители обнаружили публикацию во время мониторинга интернета.

