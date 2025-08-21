Мир
В Азии указали на опасность политики Трампа

FP: Интересы союзников США в Азии могут быть принесены в жертву из-за Трампа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Интересы безопасности союзников США в Азии могут быть принесены в жертву из-за политики американского президента Дональда Трампа. На эту опасность указал бывший член индийского Консультативного совета по национальной безопасности Си Раджа Мохан в статье для Foreign Policy (FP).

По его словам, стратегия Трампа в отношении Украины отображает суть его политики «Америка прежде всего». «В первые месяцы его второго президентского срока Азия уже ощутила на себе жесткость этого подхода в сфере торговли, когда интересы альянсов и безопасности были отодвинуты на второй план в угоду экономическому национализму», — считает эксперт.

Он отметил, что интересы безопасности союзников Вашингтона могут быть принесены в жертву, если они противоречат видению Трампа о стабильных отношениях с Китаем и Россией.

Ранее бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава заявила, что Токио следует «обрести независимость» от гарантий безопасности со стороны США, а затем создать собственное ядерное оружие.

