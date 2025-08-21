В Финляндии раскрыли детали строительства забора на границе с Россией

Iltalehti: Забор между Финляндией и РФ построят максимально близко к границе

Забор, который Финляндия возводит на границе с Россией, будет построен максимально близко к линии границы. Об этом сообщил замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинен, его слова приводит газета Iltalehti.

«Этот забор будет построен максимально близко к границе [с Россией], насколько это возможно (...). Пограничное ограждение будет оснащено технологиями для наблюдения, а также камерами и громкоговорителями», — заявил он.

По словам Каллинена, дикие животные часто пересекают границу, однако камеры способны различать людей и животных, поэтому пограничные службы «не должны получать ложных предупреждений о несанкционированном пересечении границы».

22 мая в Пограничной службе республики сообщили, что Финляндия завершила строительство первых 35 километров пограничного забора высотой 4,5 метра на закрытой восточной границе с Россией.